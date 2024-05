5 aspects à prendre en compte lors de l’achat de votre parapluie

L’achat d’un parapluie est trop souvent un achat impulsif. Parmi tous les parapluies disponibles sur le marché, la majorité d’entre eux sont fragiles, de mauvaise qualité et ont un design tellement fade que vous pourriez tout aussi bien tenir un journal au-dessus de votre tête pour obtenir les mêmes résultats. Afin de vous épargner l’argent et la déception qu’entraîne l’achat impulsif d’un parapluie qui ne vous convient pas, voici un guide sur les aspects à prendre en compte lors de l’achat d’un parapluie.

Que prendre en compte lors de l’achat d’un parapluie ?

Le design

Votre parapluie est quelque chose que vous allez utiliser tous les jours de pluie, et parfois aussi pour le soleil, puisque les parasols deviennent de plus en plus populaires ! Ces jours-là, comme tous les autres jours, vous prenez le temps de choisir votre tenue, votre sac et vos chaussures. Ne négligez pas le style et la personnalité de votre « look » sous prétexte qu’il pleut ! Optez pour un beau parapluie au design coloré qui vous fait sourire !

La poignée

Vous voulez un parapluie qui soit facile à tenir, même lorsqu’il est mouillé. La poignée doit toujours avoir une prise confortable et être suffisamment large pour tenir dans votre main. Une poignée recouverte de caoutchouc est généralement la meilleure option pour une prise en main fiable, même lorsqu’elle est mouillée. Mais attention ! Un caoutchouc de mauvaise qualité peut également attirer la saleté et devenir collant avec le temps. Si la poignée est douce, lisse et facile à manier, c’est généralement le signe d’un caoutchouc de haute qualité.

Les tendeurs

Ce sont les parties du parapluie qui se cassent souvent en cas de coup de vent. Elles sont fines et peuvent facilement se casser lorsque votre parapluie se retourne. C’est pourquoi, le matériau idéal pour ces sections est la fibre de verre flexible qui se pliera avec votre parapluie mais ne se cassera pas. Les tendeurs en fibre de verre d’un parapluie ne sont pas trop difficiles à trouver, alors prenez le temps maintenant et épargnez-vous la poubelle pleine de parapluies cassés plus tard.

Le manche

Le manche doit être suffisamment solide pour maintenir votre parapluie en position verticale par tous les temps. Un manche trop léger ne résistera pas au vent et vous devrez le tenir à deux mains pour le maintenir là où il doit être, c’est-à-dire au-dessus de votre tête. Un manche de parapluie doit également résister à l’usure de toutes sortes de conditions météorologiques et être résistant à la corrosion.

La toile

La toile ou la couverture du parapluie est l’une des caractéristiques les plus importantes car, en fin de compte, c’est elle qui vous garde au sec. La toile doit être suffisamment grande pour couvrir votre corps et doit être relativement profonde plutôt que plate. En ce qui concerne le meilleur tissu imperméable pour votre parapluie, les parapluies de meilleure qualité sont fabriqués en polyester ou en pongé.